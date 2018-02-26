«Это было зрелищно»: увиденное на улице Уссурийска взбудоражило сознание очевидцев (видео)

В Уссурийске на улице Урицкого жители города стали очевидцами того, как свинья вышла на ночную прогулку, сообщают «Вести:Приморье».

Многие этому удивились, задаваясь вопросом, откуда она пришла. Другие предположили, потерялась, домашняя. Некоторых впечатлили ее размеры.

«В 2003 году на кольце жд. вокзала помню коровы тусовались, а Раковской целые стада гоняли. А сейчас - свинью живую увидеть, это сенсация», «Привыкли свинину видеть только в магазине а в живую теперь это чудо», «Ничего не видно, там бегемот?».

Надеемся, что это домашний питомец, которого обязательно найдут.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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