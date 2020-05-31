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Вторая волна COVID-19 накрыла VIP-чиновников Владивостока

Вторая волна COVID-19 накрыла VIP-чиновников Владивостока

Тест на коронавирус, который сделал председатель думы Владивостока Андрей Брик, дал положительный результат. Сейчас он проходит лечение.

«Председатель думы города Владивостока приступил к лечению и уверен в высокой квалификации приморских медицинских работников, ведущих успешную борьбу с пандемией»,— говорится в сообщении представительного органа в Instagram.

Всего за минувшие сутки, по данным правительства Приморья, COVID-19 заболело 70 жителей края. С начала эпидемии — 11 679 человек. Выздоровели за сутки 109, всего 10 123 пациента. Умерли от коронавируса 118 приморцев (за минувшие сутки летальных исходов не было).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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