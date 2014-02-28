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Нервы сдали: в Приморье задержали мужчину с мешком "удовольствий"

Нервы сдали: в Приморье задержали мужчину с мешком "удовольствий"

Источник фото: turist.delfi.ee

Сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования в пригороде Владивостока, обратили внимание на прохожего. Поведение мужчины показалось стражам порядка подозрительным: при виде наряда неизвестный занервничал, резко сменил направление движения и попытался скрыться во дворах частных домов на улице Лунной.

Как оказалось, у мужчины была причина нервничать. Прохожий нес строительный мешок, в котором находились части растений зеленного цвета. Задержанный признался, что внутри находятся наркосодержащие растения, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Приморскому краю.

Подозреваемый в совершении преступления в сфере оборота наркотиков доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Экспертиза установила, что в мешке находилась конопля. Также выяснилось, что 39-летний местный житель уже привлекался к уголовной ответственности за совершение наркотических преступлений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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