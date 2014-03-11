Чиновникам утвердили новую награду в Приморье

На очередном онлайн-заседании Законодательного собрания Приморья в среду, 30 сентября, все присутствующие депутаты единогласно проголосовали за утверждение новой награды. Она будет вручаться государственным и муниципальным служащим – «за безупречную службу Приморскому краю». Это нагрудный знак и денежное поощрение.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, знак отличия «За безупречную службу Приморскому краю» представляет собой венок серебристого цвета, образованный лавровыми ветвями, внизу перевязанный лентой накрест. На венок наложен картуш, на котором на синем фоне в три строки рельефными литерами серебристого цвета выполнена надпись. В нижней части картуша ниже наименования знака отличия Приморского края наложена пальмовая ветвь. На венок вверху с выступом наложен многоцветный герб Приморского края. Габаритный размер знака – 30 x 40 мм. Знак изготавливается из белого и жёлтого металла с покрытием цветной эмалью и матированием. Лацканный значок представляет собой уменьшенную копию оригинального знака, размером 17 x 13 мм.

А кроме самого знака и его уменьшенной копии получатель награды будет также поощрён денежным вознаграждением, которое с вычетом налогов составляет 11 494 рубля.

Согласно положению о новой награде, знаком отличия «За безупречную службу Приморскому краю» награждаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории края, замещающие государственные должности, должности государственной гражданской службы, муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований Приморья, за достижение высоких результатов в профессиональной служебной деятельности.

Это значительный вклад в социально-экономическое развитие края, заслуги в решении вопросов государственного и местного значения, личный вклад в обеспечение выполнения задач и реализации полномочий, возложенных на орган государственной власти, орган местного самоуправления, в котором представляемый к награждению замещает должность, проявленные инициативы и творческий подход в профессиональной служебной деятельности, а также достижение эффективных результатов по внедрению новых форм и методов работы.

Помимо этого знак будет вручаться лицам, имеющим общий стаж службы 15, 20, 25, 30, 35, 40 лет на территории региона. При исчислении стажа службы учитываются периоды замещения государственных и муниципальных должностей Приморского края.

Награждение знаком отличия производится при наличии у представляемого лица поощрения федеральных органов государственной власти, губернатора или Законодательного собрания Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]