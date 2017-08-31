С портретом Батьки на стене: на кого ровняются новолитовские крестьяне?
Не задавайте аграриям глобальных вопросов:
- Кем вы себя ощущаете. Человеком села или мира, природы, Приморского края?
Механизатор: «Хороший вопрос!»
Когда в разгаре уборочная.
- Я - мужик, белорус! Пан сохи и косы!
- Делегация Приморского края побывала в гостях у Батьки, его портрет висит у Вас в кабинете.
- Лучше спросите, на кого ровняются новолитовские крестьяне? Он же был председателем колхоза. Отчасти вроде бы как коллеги. Да, я с ним иногда соревнуюсь по надоям смотрим, по урожайности как.
У конкурентов и техника одна и та же, и задача главная — накормить свой народ. Все тайны новолитовской долины раскроем сегодня. И рулевой комбайна Александр Шухрин ответит на глобальный вопрос. Смотрите "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" сегодня в 21.05!
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