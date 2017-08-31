С портретом Батьки на стене: на кого ровняются новолитовские крестьяне?

Не задавайте аграриям глобальных вопросов:

- Кем вы себя ощущаете. Человеком села или мира, природы, Приморского края?

Механизатор: «Хороший вопрос!»

Когда в разгаре уборочная.

- Я - мужик, белорус! Пан сохи и косы!

- Делегация Приморского края побывала в гостях у Батьки, его портрет висит у Вас в кабинете.

- Лучше спросите, на кого ровняются новолитовские крестьяне? Он же был председателем колхоза. Отчасти вроде бы как коллеги. Да, я с ним иногда соревнуюсь по надоям смотрим, по урожайности как.

У конкурентов и техника одна и та же, и задача главная — накормить свой народ. Все тайны новолитовской долины раскроем сегодня. И рулевой комбайна Александр Шухрин ответит на глобальный вопрос. Смотрите "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" сегодня в 21.05!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]