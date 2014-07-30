«В квартирах будет слышно соловьев». Грохот приглушат огромным штрафом

Пьяные компании, грохочущие мотоциклы, круглосуточная стройка или нескончаемый ремонт у соседа — за пределами квартиры найдётся немало нарушителей тишины и покоя. В России установлены нормы, призванные защищать граждан от лишнего шума, правда, срабатывают они не всегда, сообщают «Вести:Приморье». Как «убавить громкость» в окружающем пространстве, разобралась «Парламентская газета».

От любителей погонять по ночным улицам, оглашая рёвом мотора всю округу, есть одно средство — штраф от сотрудника ГАИ. КоАП позволяет им выбрать одну из двух санкций. Первая грозит тем, кто устанавливает на свой транспорт прямоточные глушители, никак не скрывающие рёв мотора. В этом случае штрафуют за самовольное изменение конструкции машины.

Вторая санкция касается непосредственно превышения уровня шума. Норматив закреплён в Техрегламенте «О безопасности колёсных транспортных средств» (туда он перекочевал из правил ООН), и для мотоциклов и легковых автомобилей равен 96 децибелам. Для сравнения, раскаты грома, визг бензопилы или оркестр звучат на уровне 100 децибелов.

Оба штрафа составляют 500 рублей, и они не работают, констатирует зампредседателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов. По его словам, хотя у сотрудников ГИБДД должно быть оборудование, замеряющее уровень шума, применяют они его крайне редко.

Сейчас парламентарий готовит законопроект, который поднимет размер штрафов за шумную езду по меньшей мере в десять раз. «Нынешний штраф не является профилактической мерой. Вопрос не в том, чтобы с людей собрать больше денег: высокий штраф должен отбивать желание нарушать правила», — пояснил он свою задумку.

Допустимые уровни шума для квартиры и придомовых дворов закреплены в СанПиНах. По ним, в помещениях днём может быть не громче 55 децибел, а ночью — максимум 45 децибел. Для примера: спокойная беседа или пение птиц достигает 50 децибел, на уровне 30 децибел шумит листва и тикают настенные часы.

Так как нормы установлены в СанПиНах, то их соблюдение отслеживает Роспотребнадзор. Пожаловаться в эту службу можно, если повышенный шум производят: инженерное оборудование и вентиляция в доме; магазины и бары на первом этаже дома или в пристройке (в дневное время); погрузочно-разгрузочные работы на объекте рядом с домом; предприятия, включая котельные, рядом с домом; транспорт (самолёты, машины, трамваи и т.д.).

В ряде случаев жалобы нужно направлять в местные администрации (например, в департамент природопользования или жилищно-коммунальных услуг). В их компетенции — шум от торговых объектов или грохот коммунальной техники при вывозе мусора. Если в регионе запрещено вести строительные работы в ночное время, то на полуночный стук отбойных молотков тоже следует жаловаться в мэрию.

Унять громкую компанию, выпивающую во дворе под весёлую музыку, или соседей, решивших на сон грядущий поштробить стены, должна помогать полиция. Правда, не так часто правоохранители застают нарушителей на «месте преступления»: жалобы на громкие крики и рокот дрели не имеют такого приоритета, как ограбление или драка.

Кроме того, в России нет федерального закона о тишине, такие нормы принимаются на уровне регионов. Сейчас подобные акты приняты в двадцати субъектах. В законах детализировано, какие именно звуки запрещены в определённое время.

«Мы даём федеральную надстройку об обязательности соблюдения тишины в ночное время, а регионы определяют интервал, который будет считаться ночным временем и орган, который будет ответственен за контроль соблюдения этой нормы», — пояснила «Парламентской газете» соавтор законопроекта, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова.

Главная сложность, которая возникает у всех, кто пытается отвоевать своё право на спокойный отдых, заключается в доказательстве нарушения тишины. Полиция работает круглосуточно, то есть может прийти даже в предрассветный час и зафиксировать сам факт шума. Но замерить уровень громкости и оценить, превышает ли он норматив, могут только чиновники из Роспотребнадзора и местных администраций. А они по ночам спят, а не ходят по квартирам с шумомерами.

«Действующее законодательство не предусматривает фиксации нарушений, кроме как специальными средствами, которые находятся в распоряжении службы экспертизы Роспотребнадзора. И специалист этой службы может выехать для фиксации нарушений, но только в дневное, рабочее время», — подтверждает Ольга Павлова.

Единственный вариант — записать видео на смартфон или купить шумомер и замерить децибелы самостоятельно. Вот только такие доказательства примут разве что в суде, отмечает депутат. И ещё вопрос, посчитает ли суд эти доказательства весомыми — это остаётся на усмотрение судьи, добавила Павлова.

«Собственно, поэтому законопроект и появился, поскольку зафиксировать нарушения крайне сложно. Нужно выработать и внедрить механизм, который будет защищать права соседей», — подчеркнула депутат.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]