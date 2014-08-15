Соседу может не понравиться: Дачникам рассказали о штрафах

Дачникам за установку «неправильных» заборов грозят штрафы, сообщают «Вести:Приморье».

О возможном наказании за чрезмерно высокие ограды РИА Новости предупредила член ассоциации юристов России Александра Обрывко.

Правило высотности забора чаще всего нарушают лица, которые только недавно отстроили дом и хотят оградить свой обустроенный дачный участок от любопытных глаз и лишнего шума, объяснила она.

"Действующими правилами утверждено, что рекомендуемая высота забора по периметру садовых участков должна составлять 1,2-1,8 метра. Ограждение должно быть выполнено из сетчатого материала и не нарушать нормы инсоляции более чем на 50%. В случае, если соседи обратятся в суд, то вам может грозить штраф до 5 тысяч рублей или предписание убрать забор", - сказала Обрывко.

При этом она добавила, что данная мера распространяется только на забор между соседскими участками, а при обоюдном письменном согласии владельцев соседних участков возможно устройство ограждений других типов или вовсе их отсутствие. Такое согласие необходимо согласовать с правлением СНТ на случай обращения в суд одной из сторон.

Вторым распространенным нарушением является неправильная установка забора, в результате чего происходит невольный самозахват соседской территории. Помимо предписания о демонтаже забора, собственника могут обязать выплатить штраф в размере до 1,5% от кадастровой стоимости, но не менее 5 тысяч рублей для физических лиц и 100 тысяч рублей для юридических, пояснила юрист.

"Всегда сверяйтесь с межевым планом участка перед установкой забора. Данная процедура может и займет у вас длительное время, но гарантированно убережет вас от дополнительных расходов и судебных разбирательств", - отметила она.

Также, по словам Обрывко, менее распространенным, но встречающимся в юридической практике является нарушение по содержанию заборов своего участка в надлежащем виде.

"Здесь штрафы менее суровые и устанавливаются на региональном уровне. Средняя плата за безответственность составляет 500 рублей, но скорее всего вас просто обяжут привести забор в соответствующий вид", - заключила юрист.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]