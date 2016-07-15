«Заехали за пивом, увидели нечто»: ситуация в магазине ввела покупателей в ступор (видео)

В поселке Трудовое покупатели магазина стали свидетелями неприятной картины, сообщают «Вести:Приморье».

Так очевидец снял видео того, как тараканы ползают по прилавку магазина, совершенно «не стесняясь» тех, кто заходит. Вероятно, насекомые там прописаны.

Вот как описал ситуацию автор видео.

«... Ну это прям ужасно, пивзавод в п. Трудовом, заехали за пивком. И вот такая картина, тараканы ползают свободно на столе, где крышки для пива, она же их берет и закрывает бутылки. На холодильниках, сделали замечание, на что получила ответ, а нам что сделать, идите к начальству. Пришла туда, а там такая же реакция, куда СанПиН смотрит. Там закуски, не прикрыто. И эти же тараканы по-любому по ней ходят, а люди потом, не зная, покупают и травятся. Будьте осторожны, не советую я ездить в этот магазин ещё и с таким отношением».

Надеемся, каждый из участников этой истории сделает вывод.

«На самом деле это не смешно совсем. А потом люди с отравлением лежат, не умеют держать чистоту закрывать такие заведения надо», «ак крышки ещё и самим покупателям надо закручивать!», отметили в комментариях.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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