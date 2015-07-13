«Что заставило женщину сделать это?»: приморцы не понимают данного поступка

В Приморье Госавтоинспекция устанавливают обстоятельства ДТП с участием пешехода, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть МО МВД России «Арсеньевский» поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Жуковского и Ленинской произошел наезд на пешехода.

Прибывшими на место полицейскими предварительно установлено, что 27-летний водитель автомобиля Ниссан Вингроуд, двигаясь по улице Ленинской в сторону улицы Новикова, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги на запрещающий красный свет, слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП 33-летняя девушка-пешеход была травмирована. В данный момент она госпитализирована в городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой живота, отметили в пресс-службе МО МВД России «Арсеньевский».

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В отношении пешехода возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.30 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Санкция статьи влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что пешеходам необходимо, в первую очередь, самим позаботиться о своей безопасности: переходить дорогу только в строго установленных местах, на разрешающий сигнал светофора, убедившись, что все водители вас заметили, успевают остановиться и уступают вам дорогу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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