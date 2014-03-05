В Приморье подросток сбит автомобилем на пешеходном переходе

Проезд на запрещающий сигнал светофора спровоцировал серьезное ДТП в Дальнереченске.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу МОМВД "Дальнереченский", наезд на пешехода совершил 66-летний водитель автомобиля "Ниссан Куб". Мужчина двигался со стороны улицы Дальнереченской в направлении Уссурийской 16-летний пешеход переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате удара подросток получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом коленного сустава. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, на сегодняшний день проезд на запрещающий сигнал светофора предусматривает административный штраф в размере 1 тыс. рублей (ст. 12.12 ч.1 КоАП РФ). Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего влечёт административный штраф в размере от 10 до 25 тыс. рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет (ст. 12.24 ч. 2 КоАП РФ).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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