«На такое на каждый мужик пойдет». Женщина удивила видавших виды людей в погонах
Первомайский районный суд г. Владивостока вынес приговор в отношении местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой, т.е. нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья), сообщают «Вести:Приморье».
Как установлено в судебном заседании, ночью в апреле 2020 года не имеющая регистрации по месту жительства фигурантка, 1987 г.р., зашла в цветочный магазин, расположенный в районе ул. Бурачка в г. Владивостоке, отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Она напала на продавца, угрожая ему ножом, и потребовала передать ей денежные средства. Испугавшись за свою жизнь, продавец передал ей имущество и денежные средства хозяйки магазина, а также свой мобильный телефон.
Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Исковые требования о возмещении ущерба в размере более 15 тыс. удовлетворены судом в полном объеме.
Приговор не вступил в законную силу.
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