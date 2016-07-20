Экс-миллиардер Полонский замечен на светском мероприятии во Владивостоке
Рандеву на Рынде. Сегодня здесь все встречаются со всеми. Осенний вернисаж, море и солнце смешали в единый коктейль искусство, мечты о будущем Владивостока и высокую моду. На острове Русский, там где заканчиваются дороги, гуляет историк моды Васильев и делиться грандиозными планами на город нашенский бизнесмен Полонский. И все это на фоне волн и картин Сергея Черкасова.
"Вести: Приморье" готовит репортаж.
Напомним, ранее «Вести: Приморье» сообщали, скандально известного бизнесмена Сергея Полонского заметили на улице Адмирала Фокина. Полонский приехал по работе. С 16 по 20 сентября проходил бизнес-тур на яхте, в котором за 120 000 рублей могли поучаствовать все желающие.
Сергей Полонский, осуждённый в 2017 году за хищение более 2,6 млрд рублей у участников долевого строительства ЖК «Кутузовская миля» и «Рублёвская ривьера» в Москве, собирается строить 101-этажный небоскрёб высотой 505 метров на Орлиной сопке во Владивостоке.
Предприниматель Сергей Полонский прямо под окнами правительства Приморского края устроил словестную перепалку с дорожными рабочими.
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