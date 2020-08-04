Экс-миллиардер из списка Форбс устроил скандал с дорожниками во Владивостоке

Скандально знаменитый российский предприниматель Сергей Полонский прямо под окнами правительства Приморского края устроил словестную перепалку с дорожными рабочими, которые, по мнению бизнесмена, не имеют право работать в вечернее время и мешают отдыхать гражданам. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на репортаж Newsbox24.tv

"Владивосток весь в шоке, потому что люди долбят до 7 утра", - уверен Полонский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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