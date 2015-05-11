«Вова, ты не прав»: житель Владивостока оскорбился на соседей
Во Владивостоке в районе Тихой нетрезвый любитель громко звучащей музыки устроил скандал с соседями, сообщают «Вести:Приморье».
Житель дома № 15 по улице Сахалинской в изрядном подпитии приехал домой, кто-то из его друзей включил в машине музыку в режиме «Прослушивание для района», однако соседи такой концерт по заявкам не оценили.
Очевидцы говорят, меломана зовут Владимир. Замечание его оскорбили, и он заявил, что всем покажет здесь «кузькину мать».
Скандал Вовы и соседей сняли на видео о опубликовали в паблике newsbox24.tv.
«Вести:Приморье» удалили звук из видео, так как оно содержит нецензурную лексику, которую употреблял Вова при разговоре с соседями.
Многие приморцы встали на сторону соседей, пояснив, что такое поведение недопустимо в общественных местах.
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