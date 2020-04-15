«Скоро весна, обострение»: надписи на внедорожнике вводят в ступор жителей Приморья

Во Владивостоке граждане обратили внимание на внедорожник, который колесит по дорогам края, сообщают «Вести:Приморье».

Житель края написал на своей машине угрожающие надписи, причем использую нецензурную лексику. Фото автомобиля появилось в одном из приморских пабликов.

Человек написал на своей машине такой текст, из-за конфликтов которые с ним происходят со многими людьми. Владелец кстати и у меня уже мелькался в пару публикациях (конфликт с соседями и с дачниками в одном из СНТ Соловей ключа), пишет владелец паблика dpskontrol125rus.

В комментариях обсудили поведение автовладельца.

«Люди тратят свою жизнь на всякую ерунду! Больные».

«Ощущение, что людям нравится заниматься мазохизмом. Вопрос, на самом деле, легко решается».

«Нужно срочно проверить голову».

«Видимо, хозяин(хозяйка) авто достал соседей конкретно, начало есть».

«человек даже полицию непускает в СНТ и пишет на них заявление что они незаконно там появляются».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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