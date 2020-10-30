«Ленка лютует 24/7»: жители Владивостока оказались втянуты в «экшен» одной дамы

Во Владивостоке жители города не могут найти управу на женщину, которая не дает покоя соседям, сообщают «Вести:Приморье».

О поведении дамы решила рассказать женщина, которая, как и многие, оказалась втянута в «разборки». Автор поста в паблике dpskontrol125rus поведала целую историю, которая началась в конце прошлого года. По словам автора, ситуация складывается на улице Сабанеева.

И так лютая история с сабанеева.

История эта началась еще в прошлом году после ледяного дождя....

Часть 1 (начало) :

Я выезжала со двора и на торце дома образовалось непреодолимое препятствие из припаркованного корыта. Она воткнулась, так что проехать ее было нереально и при любом маневре объехать ее прадос меня стягивало в колею. После 4 неудачной попытки выехать я увидела как включается свет в ее машине и она с важным лицом пытается эвакуироваться домой. Я в корректной форме попросила даму убрать колесницу, на что та послала меня на ***! Она обошла свою машину , встала перед капотом моей и начала орать , что я *** на права.... и что там танк проедет. минут 5 ее несло, она орала на всю улицу и всячески меня оскорбляла, затем села в свою тачку открыла окно и начала уезжать продолжая орать всякое ***! В один момент я просто не выдерживаю ,выхожу из машины, и отрываю в порыве ярости *** рожок на капоте ее авто. После чего та дама начинает меня давить своей машиной. Тут выбежал народ кто ехал за мной и начали за меня заступаться!

Так как наш дом хорошо знаком с данным персонажем! Она и раньше вела себя достаточно не адекватно. На любые замечания , что она припарковалась не по правилам то на клумбы , то загородила или затруднила проезд- дама слала всех *** как женщин так и мужчин....

Слава богу в тот вечер до драки дело не дошло! Так как собралось уже много людей и она была одна, продолжая слать уже всех ***.... она вызвала полицию, а я как и планировала уехала на стоянку. Предупредив охранника что если будет искать полиция телефон под лобовым. Пусть звонят. На следующий день мне позвонили из розыска. Но узнав с моих слов что меня давили машиной они перекинули дело на Дпс. Приехали оперативники опросили меня, и всех кто был в тот день там, все подтвердили что она была не в адеквате и давила человека машиной..... на этом первая история стихла.... ( я кстати готова была купить ей рожок .... )

Короче я *** как усмирить данный персонаж. Но она больная! Она когда пыталась первый раз придать историю огласке и выставить первый конфликт в местные паблики откуда то взяла информацию (точнее придумала ),что я якобы бухая езжу постоянно по двору и сбиваю на машине людей. С момента первого конфликта я не принимала никаких действий в ее сторону кроме как попытка сделать все по закону. Но полиция только разводит руками.... при том что там есть заявление что она избила кого-то....

В общем весна ещё не началась.... а Ленка лютует 24/7! Кстати, ещё одна девушка, так же на днях напишет заявление на неё из-за разукрашенного краской автомобиля

(2 действие)

20 декабря я вечером приехала домой.... Через часа 2 звонит подруга и говорит о том что мне облили тачку.... Она была в яйцах и кефире.... Интересно кто же это мог быть.... Дернули видео с камер..... поржали . Я не принимала никаких действий кроме как написала заявление в полицию.....

(3 действие)

22 января оставив машину на ночь под домом утром я обнаружила своё авто с надписью *** на двери.... Красной помадой. Опять заявление в полицию....

(4 раз)

17 февраля я опять решила поставить машину возле дома в 12 часов ночи я увидела что моя машина опять в какой то жиже.... похожей на сок..... Опять заявление в полицию..... На этот раз я уже поехала к участковому который указал на большую папку с жалобами на неё.... не так давно она ещё одну машину разрисовала краской..... А в день когда она писала мне помадой .... она ещё на одной машине оставила надпись.... В пятницу у кого то сдали нервы и ее машину *** чем то.... сфотать я не успела так как торопилась....

Вчера подъезжая к дому я увидела ее припаркованную тачку .... с какими то надписями.... подъезжая ближе до меня доходит что человек помыл машину и оставила на ней послание своим врагам..... проезжая дальше я увидела ее.... у меня было открыто окно.... она стояла с ухмылкой и орала дословно: Тебе ***! Бойся меня!

Это ж какой нужно быть отстреленной что бы такое творить! Я не поленилась и навела про неё справки....

Сея барышня Елена приехала из ковалерово.... живет себе неплохо.... бухгалтер своего же ИП и просто сумасшедший человек.... в свои 44 года.... имеет 2 детей и муж сосед в виде одной штуки....

С 15 года много обращений в полицию как на неё так и она писала....

На соловей ключе она тоже устраивает разборки.... драки.... полиция приезжает на разбирательства , и если ей что то не нравится она звонит на горячую линию и жалуется на оперативников что те или не представились или от них несло перегаром.....

В комментариях отметили, если это соответствует действительности, решение должны принимать соответствующие органы.

«Кстати, если вы её знаете и есть номер, объясните ей что хозяйка белого джипа который она обливает и на котором написала помадой и хозяйка синей машины которую она изрисовала краской, это Два разных человека!!!мне кажется она этого не понимает».

«Неужели на неё никакой управы нет? Шальная императрица ***».

«Полиция должна разбираться».

«Бедный муж и дети».

«Упаси Господь от таких соседей. Милые люди, держитесь».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, «Скоро весна, обострение»: надписи на внедорожнике вводят в ступор жителей Приморья. Во Владивостоке граждане обратили внимание на внедорожник, который колесит по дорогам края. Житель края написал на своей машине угрожающие надписи, причем использую нецензурную лексику. Человек написал на своей машине такой текст, из-за конфликтов которые с ним происходят со многими людьми.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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