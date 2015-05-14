Ангелы-хранители уберегли попавшую под трактор девушку (видео)
Девушка попала под трактор и выжила. Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. Не ожидая, вероятно, что с трактор, который шел с поворота, окажется над ней. Сначала ее сбило ковшом, она рухнула на асфальт, затем по ее телу проехались огромные колеса. Обошлось переломом ключицы, сообщают «Вести:Приморье».
Происшествие произошло в Новоархангельске. Очевидцы утверждают, водитель не заметил ни барышню, ни факта ДТП. Его пришлось догонять другим участникам движения.
«Ох как повезло девушке. Водятлу лупы на», «Это жесть.. реально повезло. От одного удара ковша можно было уже представиться ... На пешеходом переходе сбил самосвал на высокой скорости - это ж ,,, какой то !», «Если бы он колёсами по ней проехался, переломом ключицы бы не обошлось.», «Не вероятное везение.. здоровья девушке», «Она к счастью между колёсами оказалась, а ключицу от удара сломала», отметили в комментариях.
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