В Красном Яре потеплеет: соцобъекты подключили к роботизированной котельной

Современную роботизированную модульную котельную установили в селе Красный Яр Пожарского района специалисты Примтеплоэнерго. Ее мощности хватит для обогрева всех объектов села, ранее подключенных к центральному отоплению. В первую очередь тепло подведут к образовательным учреждениям, больнице, пекарне, почте, административному зданию и дому быта. Подключат к тепловой станции и новые объекты – детский сад, дом для специалистов национального парка «Бикин», построенные Центром «Амурский тигр» и сданные в эксплуатацию 25 сентября, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

По словам главного инженера лесозаводского филиала Примтеплоэнерго Андрея Широкова, роботизированная котельная мощностью 1800 киловатт работает на трех котлах, мощность каждого составляет 600 киловатт.

«Этого хватит для того, чтобы обеспечить теплом все существующие на сегодняшний день жилые помещения села Красный Яр, подключенные к централизованному отоплению, и социальные объекты. Котельная будет работать в автономном режиме, для ее облуживания потребуются два оператора, в обязанности которых входит контроль за работой оборудования и загрузка угля в бункеры», – обозначил он.

При полной пиковой нагрузке двух котлов (третий котел пока находится в резерве), при максимально низких температурах, котельная будет потреблять 12 тонн угля в сутки. Первые поставки уже начались – топливо поступает упакованным в герметичные биг-бэги (емкости для бункировки угля). Перегрузка угля абсолютно беспылевая – из узких горловин емкостей уголь пересыпается, не контактируя с внешней средой.

«Автоматика обеспечивает полное сгорание угля. “Умная” аппаратура знает, сколько воздуха нужно подать для этого. Кроме того, в бункере есть мельница, которая дробит твердое топливо. Весь этот комплекс обеспечивает полное сжигание продукта. Белый, безопасный пар из трубы – вот, пожалуй, и весь выхлоп. Это уже не первая модульная котельная, установленная нами в Приморском крае. Люди довольны», – отметил Андрей Широков.

Главный инженер также подчеркнул, что в случае перебоев с электричеством подача тепла не остановится – для предотвращения критических ситуаций в модульной котельной установлен автоматический дизель-генератор, который постоянно находится «под парами». При малейшем сбое в сети агрегаты автоматически подключатся к генератору.

По словам главы сельского поселения Красный Яр Галины Петровой, появление современной котельной – важный этап в совершенствовании жилищно- коммунальной инфраструктуры села.

«За последние три года в селе Красный Яр появилось много новых социальных объектов. Все постройки современные и просторные, для их обогрева требуется мощное и экологически безопасное оборудование. Роботизированная котельная, установленная энергетиками, отвечает всем перечисленным требованиям, специалисты гарантируют стабильное тепло без загрязнения атмосферы», – сказала руководитель территории.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]