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Бежал за ней с пистолетом: мужчина устроил дебош в гостинице

Бежал за ней с пистолетом: мужчина устроил дебош в гостинице

Источник фото: pixabay.com

Полиция Владивостока разрешила конфликт в одной из гостиниц Владивостока. Один из постояльцев громко выяснял отношения с девушкой и угрожал открыть стрельбу.

На улице Фонтанной ранним утром сотрудники полиции обезвредили мужчину с пистолетом. Он поссорился с девушкой и намеревался открыть стрельбу в гостинице. Сотрудники полиции прибыли на место и обезоружили дебошира, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vostokmedia.

Работник гостиницы сообщил, что постоялец поссорился с девушкой и устроил скандал. Сначала они просто выясняли отношения и ссорились. Позже девушка выбежала из номера, а мужчина преследовал её с пистолетом в руках. Администратор немедленно вызвал полицию, когда мужчина начал угрожать пальбой.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира и изъяли у него оружие. Пистолет оказался травматическим, а его владелец — 35-летний мужчина был сильно пьян. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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