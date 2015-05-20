Больницы будут рассказывать полиции о пациентах
Правительство России одобрило законопроект, благодаря которому больницы смогут информировать полицию о пациентах с неустановленной личностью, сообщают «Вести:Приморье». Об этом говорится на сайте кабмина.
Документ направлен на создание правовых условий для информирования органов внутренних дел, если в медорганизацию поступил пациент, который по разным причинам — из-за возраста, состояни здоровья - не может назвать свои данные. Также предполагается, что больницы должны будут сообщать о смерти пациентов с неустановленной личностью, отмечает «Парламентская газета».
Всё это будет способствовать повышению эффективности розыска без вести пропавших, отметили в кабмине. Поправки предлагаются в статьи 13 и 79 ФЗ об основах охраны здоровья («Соблюдение врачебной тайны» и «Обязанности медицинских организаций»). Законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
Президент Владимир Путин в начале года поручил создать единую федеральную база данных людей, которые находятся в больницах страны без сознания или страдают потерей памяти, деменцией. Кабмин должен был принять меры по совершенствованию взаимодействия органов внутренних дел, медицинских организаций и волонтёров при поиске и установлении личности пациентов, страдающих потерей памяти.
В сентябре глава государства поручил Правительству подготовить необходимые законодательные изменения.
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