Новые полномочия получат регионы России

В Государственную думу внесен законопроект, согласно которому регионы России смогут развивать инфраструктуру федеральных вузов и научных организаций. Информация об этом содержится на официальном сайте правительства РФ, сообщают «Вести:Приморье».

«Законы „О науке и государственной научно-технической политике“ и „Об образовании в РФ“ наделяют регионы правом напрямую финансировать программы развития вузов независимо от ведомственной принадлежности, а также участвовать в формировании их учебной, производственной и социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении. Также регионы смогут поддерживать научные исследования и экспериментальные разработки высших учебных заведений, пишет ura.ru.

Цель поправок — повысить эффективность взаимодействия субъектов Федерации с федеральными учреждениями. Законопроект также одобрен на заседании правительства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]