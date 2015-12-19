Студенты вузов смогут воспользоваться услугами яслей-садов

Законопроект о создании при вузах яслей-садов, чтобы их услугами могли бы пользоваться студенты, планируется к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении в начале 2021 года, заявила один из авторов проекта, зампредседателя думского комитета по образованию и науке Лариса Тутова, сообщают «Вести:Приморье». Об этом 11 декабря сообщали РИА «Новости».

«Законопроект — жизненный, и он, безусловно, будет рассмотрен Госдумой в начале года», — сказала Тутова.

Документом предлагается наделить региональные органы субъектов госвласти полномочиями по созданию яслей-садов при университетах, возмещение затрат будет субсидироваться из федерального бюджета.

По словам депутата, проект уже внесён в Государственную Думу, документ получил положительные отзывы из Совета Федерации и ряда ведомств. «Но пока законопроект не нашёл должного отклика в Правительстве РФ», — отметила Лариса Тутова.

Законодатель пояснила, что кабинет министров просит «доработать финансовую составляющую вносимых изменений с учётом потребностей регионов».

В стадии доработки, указала она, также находится проект закона о применении материнского капитала в качестве оплаты дошкольного образования при организации дошкольной организации в форме ИП.

Кроме того, экспертный совет по дошкольному образованию при Комитете Госдумы по образованию и науке рассматривает инициативу о возможности привлекать к работе в детских садах студентов педагогических вузов и организаций среднего специального образования, добавила Тутова, отмечает «Парламентская газета».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]