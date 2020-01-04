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Депутаты настаивают на отмене ОГЭ

Депутаты настаивают на отмене ОГЭ

Депутаты работают над проектом закона об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ), документ планируют внести на рассмотрение Государственной Думы весной, заявил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет газета «Известия».

«На первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние специальные учебные заведения на конкурсной основе. В перспективе же полная отмена ОГЭ», — приводит издание слова Зайцева.

Следующим шагом, отметил парламентарий, может стать отмена ЕГЭ. Также депутат обратил внимание, что оба экзамена оценивают навыки, полученные при подготовке к аттестации, а не реальные знания учащихся.

По данным газеты, законопроект об отмене ОГЭ внесут на рассмотрение Государственной Думы в марте или апреле, отмечает «Парламентская газета».

В Рособрнадзоре считают, что сейчас нет необходимости в отмене ОГЭ. В ведомстве пояснили изданию, что «ОГЭ отражает реальные знания детей, его результаты объективны».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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