Депутаты настаивают на отмене ОГЭ

Депутаты работают над проектом закона об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ), документ планируют внести на рассмотрение Государственной Думы весной, заявил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет газета «Известия».

«На первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние специальные учебные заведения на конкурсной основе. В перспективе же полная отмена ОГЭ», — приводит издание слова Зайцева.

Следующим шагом, отметил парламентарий, может стать отмена ЕГЭ. Также депутат обратил внимание, что оба экзамена оценивают навыки, полученные при подготовке к аттестации, а не реальные знания учащихся.

По данным газеты, законопроект об отмене ОГЭ внесут на рассмотрение Государственной Думы в марте или апреле, отмечает «Парламентская газета».

В Рособрнадзоре считают, что сейчас нет необходимости в отмене ОГЭ. В ведомстве пояснили изданию, что «ОГЭ отражает реальные знания детей, его результаты объективны».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]