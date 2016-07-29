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Смерч над бухтой завораживающе манил жителей Владивостока (видео)
4 октября во второй половине дня над Владивостоком сгустились тучи, сообщают «Вести:Приморье». Непогода показала свою силу и мощь. Настоящий смерч пронесся в бухте. Особенно хорошо его было видно жителям двух районов Тихая и Патрокл.
Вихрь закручивался по спирали, шел по одной траектории, отмечали пользователи whatsapp, которые прислали видео в редакцию. Отмечается, что было два смерча, они прошли рядом с судами, которые находились в море. Оба «растаяли» на подходе к суше.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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