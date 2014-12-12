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Горит электроподстанция в Смоляниново

Горит электроподстанция в Смоляниново

Источник фото: dps.control__

Пожар произошел на электроподстанции в поселке городского типа Смоляниново в Шкотовском районе, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на социальные сети.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Подробности происшествия устанавливаются.

 

Видео - dps.control__

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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