"Даже Коперфильд бы так не смог": ловкачи на внедорожнике восхитили Сеть

В районе Чуркина, на улице Березовой, ребята на внедорожнике воруют габариты у припаркованных автомобилей, - сообщае "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.

Один случай зафиксировала камера видеонаблюдения 5 октября в 11.32. Причем воришки работают очень быстро. Внедорожник остановился у припаркованного автомобиля на несколько секунд, а когда отъехал, у машины уже отсутствовали габариты.

"Даже Коперфильд бы так не смог", "Джип, наверное, себе так же собрал", - комментируют увиденное подписчики.

Видео - dps_vl ⠀

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru