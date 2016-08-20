Новости Происшествия
Сегодня, 12:30

"Даже Коперфильд бы так не смог": ловкачи на внедорожнике восхитили Сеть

"Даже Коперфильд бы так не смог": ловкачи на внедорожнике восхитили Сеть

Источник фото: Экипажи ДПС

В районе Чуркина, на улице Березовой, ребята на внедорожнике воруют габариты у припаркованных автомобилей, - сообщае "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.

Один случай зафиксировала камера видеонаблюдения 5 октября в 11.32. Причем воришки работают очень быстро. Внедорожник остановился у припаркованного автомобиля на несколько секунд, а когда отъехал, у машины уже отсутствовали габариты. 

"Даже Коперфильд бы так не смог", "Джип, наверное, себе так же собрал", - комментируют увиденное подписчики.

 

Видео - dps_vl ⠀

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме