За неделю втрое увеличился импорт бананов из Эквадора в Приморье

С 28 сентября по 4 октября 2020 года в Приморье ввезено 4 002,6 т свежих овощей и фруктов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Управление Россельхозназора по Приморскому краю и Сахалинской области, за прошедшую неделю через приморские фитосанитарные посты поступило 1 420,6 т овощей и 281,7 т фруктов и ягод из Китая.

На территорию Российской Федерации импортировано почти в три раза больше по сравнению с прошлой неделей бананов из Эквадора – 1 581,1 т (541,9 т - за неделю до этого). Кроме того, ввезено 267,8 т апельсинов, яблок, лимонов, грейпфрутов и мандаринов из ЮАР, 280,7 т груш и мандаринов из Аргентины, 82,5 т яблок из Новой Зеландии. Небольшие партии экзотических фруктов (манго, авокадо, маракуя, грейпфруты, мандарины, танжело и ананасы) поступили из Вьетнама (25,6 т), Перу (22,9 т), Чили (22 т) и Филиппин (17,7 т).



Вся подкарантинная продукция допущена инспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области к ввозу после проведения карантинного фитосанитарного контроля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]