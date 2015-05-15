Двое приморцев напали на полицейского в баре Уссурийска
В отношении двоих жителей Уссурийска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», - сообщает "Вести: Приморье".
"В ночное время житель Уссурийска и его сын приехали в бар, расположенный на улице Амурской. В этот момент сотрудник отдела полиции в форменном обмундировании, приехавший по сообщению о совершении кражи, проводил в заведении неотложные оперативно-следственные мероприятия. Граждане стали мешать ему выполнять служебные обязанности, на замечания на реагировали, вели себя агрессивно, вдвоем напали на полицейского, причинив ему телесные повреждения. Сотрудник полиции обратился за медицинской помощью в лечебное учреждение", - рассказали в пресс-службе ОМВД России по г. Уссурийску.
Прибывший наряд ППС задержал нападавших, которыми оказались двое ранее судимых местных жителей в возрасте 47 и 26 лет, отец сын. По результатам медицинского освидетельствования у обоих установлено алкогольное опьянение.
В отношении одного из фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второму был назначен домашний арест. Им могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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