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Стрельба и драка в ночи: Водитель Land Cruiser с пистолетом набросился на мотоциклиста

Стрельба и драка в ночи: Водитель Land Cruiser с пистолетом набросился на мотоциклиста

Источник фото: pixabay.com

Подозреваемый в порче имущества и хулиганских действиях с применением травматического оружия задержан полицейскими в Хасанском районе. Злоумышленник возле местного автовокзала повредил ножом чужой мотоцикл, переехал его на своём джипе и открыл стрельбу из пистолета по владельцу транспортного средства, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

По информации источника в правоохранительных органах, инцидент произошёл в тёмное время суток в начале октября на почве возникшего ранее конфликта между двумя жителями Славянки. Установлено, что 37-летний подозреваемый возле автовокзала на улице Ленинской проколол два колеса на припаркованном мотоцикле, а также пробил ножом бензобак.                                      

На этом злоумышленник не успокоился и переехал повреждённый мотоцикл на своём внедорожнике Toyota Land Cruiser. Когда на месте происшествия появился владелец двухколёсного транспортного средства, хулиган нанёс ему несколько ударов по голове рукояткой пистолета, а затем открыл по нему стрельбу из травматического оружия.

После обращения пострадавшего в полицию подозреваемый был задержан и доставлен в отделение, где полностью признал свою вину.  Причиной случившегося он назвал ранее произошедший конфликт. Мужчине предстоит ответить перед законом за хулиганские действия, причинение телесных повреждений, а также порчу имущества и стрельбу.

По неофициальным данным, конфликт произошёл между участниками местных криминальных группировок. По факту случившегося проводится проверка.  

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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