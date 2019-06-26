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Во Владивостоке разыскивают вооруженных хулиганов, напавших на вьетнамских торговцев

Во Владивостоке разыскивают вооруженных хулиганов, напавших на вьетнамских торговцев

Источник фото: Vl.ru

Полицейские устанавливают личности двух молодых людей, подозреваемых в совершении хулиганских действий в районе автовокзала Владивостока. Злоумышленники стреляли в воздух из пистолета, раскидывали вещи вьетнамских торговцев и скрылись на такси.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, о происшествии в полицию в начале августа сообщили очевидцы произошедшего в районе автовокзала. Граждане пояснили, что двое агрессивно настроенных парней размахивали пистолетом возле торговых рядов уроженцев Вьетнама, а затем стали стрелять в воздух и разбрасывать вещи иностранных продавцов.

После этого хулиганы бросили в торговцев дымовую шашку, сели в стоящий неподалёку автомобиль такси Toyota Probox и уехали с места происшествия. Другие очевидцы произошедшего также видели этих молодых людей на виадуке через ж/д пути, где они также размахивали пистолетом и угрожали какому-то парню. Скорее всего, злоумышленники приехали во Владивосток из пригорода на электричке.

Стражи порядка опросили свидетелей произошедшего и приступили к поискам подозреваемых в хулиганских действиях с применением оружия. За содеянное молодым людям грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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