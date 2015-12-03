Хулиганы на BMW X5 избили сотрудника автомойки в пригороде Владивостока
Полицейские устанавливают личности троих злоумышленников, подозреваемых в избиении работника автомойки. После нападения на пострадавшего хулиганы скрылись в неизвестном направлении на BMW.
По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, сообщение о нападении на работника расположенной в пригороде автомойки поступило в полицию днём 16 августа от очевидцев.
По их словам, трое злоумышленников восточной внешности нанесли телесные повреждения работнику мойки и скрылись на белом BMW X5. Пострадавший обратился за медицинской помощью, а полицейские приступили к поискам подозреваемых, приметы которых описали очевидцы.
Проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личности хулиганов и хозяина автомобиля.
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