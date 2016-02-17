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Папа «станет» мамой: законопроект отправлен в Минтруд

Папа «станет» мамой: законопроект отправлен в Минтруд

Источник фото: pixabay.com

В Госдуме предложили уравнять в правах матерей и отцов, предоставив последним возможность получать образование или повышать квалификацию во время декретного отпуска. Соответствующий законопроект уже отправлен на рассмотрение в Минтруд России, сообщают «Вести:Приморье».

Сейчас женщине, находящейся в декрете по уходу за ребенком до трех лет, закон предоставляет право обратиться в службу занятости и за счет государства пройти обучение или курсы повышения квалификации. Это повышает ее шансы на дальнейшее трудоустройство. Однако для отцов таких преференций нет, хотя они тоже имеют право на отпуск, отмечает ura.news.

«В связи с этим я предлагаю внести изменения в законодательство, чтобы папа тоже мог получить возможность профессионального обучения или дополнительного профессионального образования», — приводит газета «Известия» слова члена комитета Госдумы по труду и социальной политике Светланы Бессараб.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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