Новое для мамочек в декрете: в Госдуму внесен законопроект
Внесен законопроект, упрощающий для мам в декрете получение дополнительного образования
Законопроект расширяет возможность женщинам в период декретного отпуска реализовать свое желание в получении дополнительного профобразования. Снимается действующее на сегодняшний день ограничение — обращение только по месту регистрации, сообщает "Вести: Приморье".
Законопроект, упрощающий для молодых мам, находящихся в декрете, получение дополнительного образования и форму обращения в центры занятости, внесен в Государственную Думу заместителем Председателя ГД Ириной Яровой.
«Законопроект расширяет возможность женщинам в период декретного отпуска реализовать свое желание в получении дополнительного профобразования. Снимается ограничение, которое действует сегодня, — обращение только по месту регистрации. А значит, у женщины появляется возможность действовать по жизненной ситуации на выбор, по ее усмотрению и максимально удобно для семьи, обратиться по месту пребывания. Кроме того, законопроектом устанавливается обязанность для центров занятости обеспечивать молодым мамам такое направление именно по востребованным на рынке труда профессиям, а, значит, в дальнейшем создает важные гарантии для работы по новой профессии по выбору женщины», — сообщила автор законопроекта.
«В ряде регионов такие курсы уже запущены на бесплатной и дистанционной основе. В 2018 году профессиональным образованием и получением дополнительного профобразования были охвачены 18,4 тыс. женщин. Из них 66,2% женщин прошли профессиональную подготовку и переподготовку, 33,8% повысили квалификацию», — сказала Ирина Яровая.
«Очень важно, что сегодня в России реализуются различные формы поддержки семьи, создаются условия для повышения рождаемости. Конечно, счастье материнства для каждой женщины первостепенно и дополнительная поддержка государством в гармонизации с возможностями и желанием обучения, дальнейшей занятости, необходимы как важный социальный и психологический фактор», — уверена парламентарий.
Она также подчеркнула, что законопроект создает дополнительные условия для реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Согласно данному национальному проекту в период с 2020 года по 2024 год программы повышения квалификации и переобучения пройдут 230 тыс. женщин, находящихся в декретном отпуске. Аналогичная целевая задача закреплена и в плане основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, отмечается на сайте ГД РФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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