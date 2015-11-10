Рекорд 2016 года побит: Борис Кубай рассказал о причинах подъема уровня воды на озере Ханка

В нынешнем году уровень озера Ханка превысил свой исторический максимум, тем самым побив рекорд 2016 года, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Об этом рассказал руководитель Примгидромета Борис Кубай.

- Борис Викторович, какова оперативная информация об уровне воды на озере Ханка?

- Уровень воды в озере Ханка измеряется в двух пунктах Примгидромета: у села Астраханка и у села Турий Рог.

Например, 6 октября в 8 утра уровень воды в первом пункте составлял 460 см, что на 159 см выше средних многолетних значений (301 см), во втором пункте — 454 см, что выше средних многолетних значений на 148 см (306 см).

4 октября отмечался самый максимальный уровень озера Ханка за всю историю наблюдений (с 1936 года) и составил в пункте наблюдений у села Астраханка 476 см и у села Турий Рог — 475 см.

- Помнится, что в 2016 году уровень воды в озере Ханка тоже превышал исторический максимум.

- Совершенно верно, только при этом в 2016 году максимальный уровень был ниже нынешнего на 12 — 17 см.

- Что является главной причиной такого подъема уровня воды в озере?

- Главная причина — это три тайфуна, прошедшие над территорией восточного Китая практически по одной и той же траектории за короткий промежуток времени и пролившие обильные дожди в район водосбора.

Тайфун также был главной причиной подъема уровня воды в озере и в 2016 году.

Справка:

Озеро Ханка расположено на границе Приморского края и провинции Хэйлунцзян Китая. Озеро является самым крупным пресноводным водоемом на Дальнем Востоке. Его площадь превышает 4 тыс. км2. В озеро впадают 24 реки, вытекает — река Сунгача, являющаяся притоком реки Уссури.

На приханкайской территории расположены поселки поселка: Турий Рог, Платоно-Александровское, Новокачалинск и Камень-Рыболов.

На озере организован международный российско-китайский Ханкайский заповедник.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]