Страх блокировки: россияне массово «уводят» сбережения из банка

Россияне массово забирают деньги с валютных вкладов не только из-за страха перед второй волной коронавируса, но также из-за опасений, что деньги заблокирует государство. Об этом ura.ru рассказал экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, сообщают «Вести:Приморье».

Ранее стало известно, что россияне стали забирать из банков свои сбережения. В сентябре зафиксирован отток валютных сбережений почти в 442 миллиона долларов. Аналогичная ситуация наблюдалась весной, в начале пандемии.

«Динамика курса рубля к доллару — это свидетельство благополучия или неблагополучия. Когда клиенты банка смотрят, что все идет вкривь и вкось, то возникает страх, что вклады вообще заблокируют. Вдруг маме-родине срочно понадобится валюта. В таком случае, пусть она лучше у меня на счету будет. Такого рода опасения существуют», — заявил Масленников.

Опрошенные предположили, что сокращение валютных вкладов может быть связано с ослаблением рубля, с низкими процентными ставками (0,35%), а также с возможными крупными покупками. Например, квартиры по льготной программе ипотечного кредитования, первоначальный взнос за которую вполне мог быть уплачен из валютных сбережений россиян.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]