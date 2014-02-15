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О правильном выборе валюты для сбережений рассказал банкир

О правильном выборе валюты для сбережений рассказал банкир

Источник фото: pixabay.com

Банкир рассказал, как правильно выбрать валюту. Ориентироваться на курс не стоит, сообщают «Вести:Приморье».

Россиянам следует хранить сбережения в валюте, в которой средства будут потрачены в будущем. Глава одного из крупных банков страны Илья Поляков отметил, что колебания валютных курсов слишком хаотичны.

«Ориентироваться на ту валюту, в которой средства могут быть потрачены в будущем», — сказал Поляков в интервью РИА «Новости». Глава банка подчеркнул, что простым клиентам будет трудно разобраться в рыночных трендах, а колебания валютных курсов бывают непредсказуемыми.

Ранее экономист Вячеслав Зайченко дал совет гражданам России хранить деньги в разных иностранных валютах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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