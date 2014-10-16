Байкер привел в бешенство водителя Тoyоta Land Cruiser в Приморье

Водитель внедорожника, напавший на мотоциклиста в поселке Славянка, скоро предстанет перед судом.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, инцидент произошел 26 июля 2020 года в центре поселка Славянка. Поводом для конфликта послужил шум, который производил байкер в ночное время. В ходе конфликта водитель Тoyоta Land Cruiser избил владельца мотоцикла и повредил его транспортное средство.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, которая установила все обстоятельства инцидента. Напавшего на байкера водителя задержали. Им оказался 34-летний местный житель.

В отношении правонарушителя дознавателем отдела МВД России по Хасанскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 Уголовного Кодека Российской Федерации (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Приморца также привлекли к административной ответственности. За совершение правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ (Побои), ему назначен административный штраф.

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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