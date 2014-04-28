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В Большом Камне продавщицу магазина госпитализировали с ножевыми ранениями

В Большом Камне продавщицу магазина госпитализировали с ножевыми ранениями

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» поступило сообщение о том, что в магазине на улице Курчатова продавцу нанесены ножевые ранения.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, гражданин в ходе конфликта нанёс ранения бывшей сожительнице 1991 года рождения и скрылся с места происшествия. Пострадавшая госпитализирована.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 31-летнего местного жителя. В отделе полиции задержанный дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «з» части 2 статьи  111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
В настоящее время фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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