Первый на пространстве от Уральских гор и до Тихого океана: владивостокскому трамваю - 108 лет

Он стал первым на всем пространстве от Уральских гор и до берегов Тихого океана. Владивостокский трамвай сегодня поздравляют с днем рождения. 108 лет назад, 9 октября в три часа дня под дружное "Ура!" и марш оркестра на улицу Светланскую вышли пять новеньких вагонов, причем, заграничного производства. Их привезли из Европы. Владивостокская трамвайная система успешно развивалась до конца 80-х, но, к сожалению, к нашему дню остался лишь один маршрут - «Минный городок - Сахалинская». Сегодня в депо, непосредственно в ремонтном цехе, работников старейшего в городе транспорта поздравляли гости и съемочная группа "Вести: Приморье".

Что связывает наш трамвай с далеким Амстердамом и Луной?! Подробный репортаж об этом смотрите сегодня вечером в 21.05.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]