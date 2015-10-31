Новости Общество Видео
Сегодня, 17:18

Горожане нашли оригинальный способ борьбы с точечными застройками

Горожане нашли оригинальный способ борьбы с точечными застройками

В воскресенье, 11 октября, утром три десятка горожан с лопатами в руках поднялись на самую высокую сопку центральной части Владивостока и посадили на одном из её склонов небольшой лес.

Десятки лет вершина сопки в районе улицы Шошина стоит лысой, а в последние годы к этому месту активно присматриваются застройщики. Если здесь появятся высотки город потеряет одно из лучших панорамных видовых мест, - сообщает "Вести: Приморье".

К посадке деревьев привлекли профессионального ботаника. 200 саженцев могильной сосны, кедра, плакучей ивы, боярышника, яблони и абрикоса должны стать "первыми ласточками" будущего леса на Шошина.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме