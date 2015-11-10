Старейший хищник нацпарка показал себя во всей красе (фото)

Сотрудники нацпарка «Земля леопарда» опубликовали на странице в Instagram снимки старейшего хищника, сообщают «Вести:Приморье».

Пользователи в соцсетях задаются вопросом, как отличить одного леопарда от другого. Специалисты уточнили, как различить этих больших кошек.

Представители национального парка заявили, что делать это необходимо по пятнам на теле животного. Рисунок на шкуре уникален для каждого животного, как и отпечатки пальцев у человека.

«Знакомьтесь - дальневосточный леопард Охотск! «Уверенный в себе, неотразимый, великолепный! Если бы среди леопардов были кинозвёзды, этот красавец точно был бы на всех таёжных киноафишах. Охотск - один из старейших дальневосточных леопардов нацпарка. По нашим подсчётам, ему уже около 10 лет! Но Охотск - тот самый случай, когда возраст абсолютно не имеет значения. Этот бодрый, всегда блестяще выглядящий самец регулярно отмечается на наших фотоловушках, демонстрируя неиссякаемую волю к движению», рассказали специалисты «Земли леопарда».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]