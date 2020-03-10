Правила могут стать законом: нововведение коснется всех водителей

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил придать Правилам дорожного движения статус закона.

С предложением рассмотреть эту инициативу депутат обратился к члену Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Владимиру Афонскому.

"На протяжении нескольких месяцев на информационных ресурсах автомобильного сообщества России широко обсуждаются резонансные темы, связанные с возможной корректировкой тех или иных норм Правил дорожного движения Российской Федерации, - отметил Ярослав Нилов в обращении. - При этом автовладельцы опасаются, что очередные нововведения в ПДД могут носить не столько профилактический, сколько репрессивный характер".

По его словам, от корректности норм и точности формулировок правил напрямую зависит жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Ярослав Нилов предлагает включить свое предложение в повестку ближайшего заседания Правительственной комиссии. Подобная практика распространена в некоторых государствах. Это позволяет корректировать проекты законов в ходе всестороннего обсуждения в рамках парламентских дискуссий.

В качестве примера он напомнил о проекте поправок в ПДД, которые вводят правила для движения пользователей электросамокатов и моноколес. По этому документу выходило, что нетрезвому человеку на моноколесе и с правами должно грозить лишение этих прав, а любому другому - штраф 1500 рублей.

Идея "узаконить" ПДД высказывалась уже не раз. И еще пять лет назад МВД поясняло, почему этого делать нельзя. Когда правила утверждаются постановлением правительства, есть возможность оперативно вносить в них изменения. Например, в связи с тем, что был принят новый ГОСТ. Если бы они утверждались законом, то ни о какой оперативной поправке речи бы не шло. Законы рассматриваются долго.

Но с этим аргументом можно и поспорить. Например, когда были приняты и вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, разрешающие возить с собой полис в электронном виде, до принятия соответствующих поправок в ПДД прошло более полугода.

Однако есть еще один аргумент "против". Правила дорожного движения полностью соответствуют венской конвенции о дорожном движении. Любые изменения в них должны прорабатываться с точки зрения соответствия международному документу. Если правила станут плодом парламентской дискуссии и компромисса, то это может осложнить исполнение международного соглашения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]