Отдельную категорию водителей не будут штрафовать за нарушения ПДД

Водителей оперативных служб предложили не штрафовать за нарушения ПДД, сообщают «Вести:Приморье».

Депутаты предлагают не штрафовать водителей оперативных служб за нарушения правил дорожного движения, если на машине в это время работал спецсигнал. Соответствующий проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (есть в распоряжении "РГ") направлен в правительство для получения отзыва. Напомним, что без отзыва правительства поправки в КоАП не вносятся.

Как отметил один из авторов этого проекта председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, правила дорожного движения допускают, что водители автомобилей с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований по соблюдению отдельных правил дорожного движения, в том числе сигналов светофора и скоростного режима, при условии обеспечения безопасности движения. Однако на деле при применении автоматической фотовидеофиксации их нарушения фиксируются, а владельцам машин направляются штрафы.

- Имеются случаи, когда государственные учреждения данную административную ответственность перекладывают на водителей транспортных средств, которые, выполняя неотложное служебное задание, были вынуждены нарушать установленные правила дорожного движения, - напоминает Ярослав Нилов. - Это касается даже водителей автомобилей скорой помощи, которые для спасения жизни больного нарушали скоростной режим и в дальнейшем были вынуждены оплачивать административные штрафы.

Действительно, случаи, когда водителям скорой помощи вместо того, чтобы работать приходится писать объяснительные, что в момент выявленного нарушения они перевозили больного или ожидали, когда его вынесут, не редки. И довольно часто заканчиваются тем, что им просто приходится оплачивать штраф. Поэтому нередки случаи, когда на "скорых" прикрывают номера, что, согласитесь, дико. Но что тут говорить, если с закрытыми номерами можно встретить полицейский автомобиль, припаркованный на платной парковке, потому что экипаж в это время отрабатывает вызов.

Чтобы устранить эту правоприменительную практику, депутаты решили скорректировать статью 2.61 КоАП, добавив 3-й пункт. Согласно ему собственник (владелец) транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенным проблесковым маячком синего цвета освобождается от административной ответственности за нарушения правил в случае их фиксации в автоматическом режиме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]