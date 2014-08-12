Губернатор Олег Кожемяко «вызвал на ковер» глав муниципалитетов

Губернатор Приморья Олег Кожемяко потребовал объяснений от глав муниципалитетов, игнорирующих распоряжение оперативного штаба о проведении проверок соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Глава края подчеркнул, что не потерпит саботажа, а по отношению к нарушителям будут приняты меры, сообщают «Вести:Приморье».

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, данные о проведенных проверках на транспорте не предоставили Находкинский, Лесозаводский, Партизанский и Дальнереченский городские округа, ЗАТО Фокино, Ольгинский, Михайловский, Спасский, Шкотовский районы, Лазовский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный и Анучинский округа.

Губернатор Приморья потребовал от руководителей территорий объяснить, почему административные комиссии не выполнили прямое распоряжение оперштаба.

«Прошу глав написать объяснительные в оперативный штаб. Мы не будем никого уговаривать, вы обязаны это решение исполнять. Сообщите, кто у вас работает руководителем административной комиссии, мы это проанализируем. Больше по этому поводу у нас никаких разговоров не будет», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Напомним, жесткие меры будут предприняты по отношению к транспортным компаниям, допускающим на своих объектах нарушения санитарно-эпидемиологических мер. Соответственный документ был подписан 12 октября.

«Нахождение пассажиров в транспортных средствах при отсутствии у них средств индивидуальной защиты органов дыхания – масок, респираторов и так далее – должно быть исключено», – подчеркнули на оперштабе.

В случае несоблюдения законных требований, транспортные средства будут снимать с маршрута, а в случае многократных нарушений им запретят выходить на линию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]