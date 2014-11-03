«Этот на дырчике решил сломать систему»: ситуация на дороге привела в недоумение очевидцев

В Уссурийске на улице Чичерина произошло ДТП, в котором оказались виноваты оба водителя, сообщают «Вести:Приморье».

На кадрах видно, как на одном из перекрестков на красный свет остановились автомобили. Ждут сигнала. В этот момент по пешеходному переходу решил проехать водитель на мопеде. Естественно, нарушение правил дорожного движения. Однако, это не конец истории, в среднем ряду, не обращая внимания на то, что машины стоят, движется, не снижая скорости, седан. Авария не заставила себя долго ждать. Мопед влетел в автомобиль такси.

Как такое возможно, сразу два водителя оказались виновны в ДТП, задаются вопросом очевидцы.

«Все стоят... Один решил ехать... Ну норм... Хорошо не поезд, а мопед.», «Премию Дарвина!», «Там оба премию заслужили», «Он по пешеходу ехал на мопеде ? Зашибись ! То велосипедисты гоняют то ...», «Тот редкий случай, когда таксист не виноват».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru