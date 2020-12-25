«Он был на Prado»: Нелепое ДТП попало в поле двух камер видеонаблюдения
В приморском паблике опубликовано видео нелепого ДТП, которое произошло а районе известного торгового центра, сообщают «Вести:Приморье».
«ДТП напротив Калины Молл, попало в объектив сразу двух камер видеонаблюдения. Мужчина на Toyota Land Cruiser Prado не заметил Honda Insight и совершил столкновение», пишет автор поста.
На кадрах видно, водитель Prado остановился, ждал момента для поворота. Одна из встречных машин остановилась. Land Cruiser начал моневр. Именно в этот момент в него влетел седан, водитель которого, вероятно, решил, что он на главной и не намерен был пропускать кого-то.
Авария не заставила себя долго ждать.
В комментариях тут же предположили, кто виноват в данном ДТП.
«Тут виноваты все! Тот кто нарушил ПДД, тот кто летел видя что машина слева стоит, и тот кто пропускал машину!».
«Похоже одна машина пропустила, а этот торопыги не хотел пропускать, тоже так попал в аварию, левая полоса пропускал а фит правое колесо подбил».
«Вроде прадос не уехал, там встал на обочине потом. Проезжал мимо этого ДТП».
«Вроде удар нормальный такой был, но инсайд не разлетелся в щепки».
«Он помог ему припарковаться».
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