«Он был на Prado»: Нелепое ДТП попало в поле двух камер видеонаблюдения

В приморском паблике опубликовано видео нелепого ДТП, которое произошло а районе известного торгового центра, сообщают «Вести:Приморье».

«ДТП напротив Калины Молл, попало в объектив сразу двух камер видеонаблюдения. Мужчина на Toyota Land Cruiser Prado не заметил Honda Insight и совершил столкновение», пишет автор поста.

На кадрах видно, водитель Prado остановился, ждал момента для поворота. Одна из встречных машин остановилась. Land Cruiser начал моневр. Именно в этот момент в него влетел седан, водитель которого, вероятно, решил, что он на главной и не намерен был пропускать кого-то.

Авария не заставила себя долго ждать.

В комментариях тут же предположили, кто виноват в данном ДТП.

«Тут виноваты все! Тот кто нарушил ПДД, тот кто летел видя что машина слева стоит, и тот кто пропускал машину!».

«Похоже одна машина пропустила, а этот торопыги не хотел пропускать, тоже так попал в аварию, левая полоса пропускал а фит правое колесо подбил».

«Вроде прадос не уехал, там встал на обочине потом. Проезжал мимо этого ДТП».

«Вроде удар нормальный такой был, но инсайд не разлетелся в щепки».

«Он помог ему припарковаться».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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