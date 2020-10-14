Большегруз перевернулся в Приморье

Фура перевернулась в Приморье, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpscontrol__125rus.

Авария произошла перед Чугуевкой. Большегруз перевернулся на бог, смяв леера.

Данных о пострадавших нет.

Подробности происшествия устанавливаются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru