Новости Происшествия
14.10.2020 17:23

Большегруз перевернулся в Приморье

Большегруз перевернулся в Приморье

Источник фото: dpscontrol__125rus

Фура перевернулась в Приморье, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpscontrol__125rus.

Авария произошла перед Чугуевкой. Большегруз перевернулся на бог, смяв леера.

Данных о пострадавших нет.

Подробности происшествия устанавливаются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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