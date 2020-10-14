14.10.2020 17:23
Большегруз перевернулся в Приморье
Фура перевернулась в Приморье, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpscontrol__125rus.
Авария произошла перед Чугуевкой. Большегруз перевернулся на бог, смяв леера.
Данных о пострадавших нет.
Подробности происшествия устанавливаются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: