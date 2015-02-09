Голос в телефоне дал особые указания: в Приморье предотвращено крупное мошенничество

В Приморье сотрудник уголовного розыска предотвратил крупное мошенничество, сообщают «Вести:Приморье».

В Приморском крае бдительность родственницы пенсионерки и оперативность сотрудника уголовного розыска позволили предотвратить крупное мошенничество.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему обратилась местная жительница. Девушка рассказала, что ее мать находится в одном из банков и пытается перевести денежные средства неизвестному лицу.

Узнав о произошедшем, оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Алексей Власов решил, что нельзя терять ни минуты. Сыщик пригласил заявительницу на служебном автомобиле вместе проехать по отделениям банков.

В одном из них они обнаружили пенсионерку. Женщина стояла около банкомата и намеревалась произвести очередной перевод денежных средств. Алексей Власов буквально за руку остановил пенсионерку, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

65-летняя женщина рассказала, что на мобильный телефон ей поступил звонок от неизвестного. Уверенным голосом мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что мошенники оформили на ее имя кредит в размере 400 тысяч рублей.

После этого неизвестный заявил, для того, чтобы злоумышленники не смогли обналичить денежные средства, необходимо приехать в отделение банка и произвести несколько операций по переводу денежных средств на «безопасный счет».

Испугавшись, что потеряет все свои накопления, пенсионерка последовала совету лже-сотрудника банка. Она приехала в операционный зал финансового учреждения и под диктовку злоумышленника успела перевести 100 тысяч рублей на различные номера телефонов. При этом мнимый сотрудник банка все время был с ней на связи.

Пенсионерка призналась полицейскому, что действовала как будто под гипнозом.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

Жительница Артема поблагодарила сотрудника уголовного розыска Алексея Власова и отметила, что, благодаря своевременному оперативному вмешательству полицейского, ее мама не перевела остальные денежные средства мошенникам, лишившись всех своих накоплений.

Полиция напоминает приморцам: сотрудники банка никогда не запрашивают по телефону номера карт и одноразовые коды смс-сообщений, не предлагают перевести деньги на резервные счета. Если вам поступил звонок якобы от банковского работника, прекратите разговор и перезвоните сами по официальному номеру в банк, клиентом которого вы являетесь. Граждан просят быть бдительными, не бояться запугиваний и угроз, соблюдать меры имущественной безопасности, не разглашать персональные данные.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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