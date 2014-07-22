Теперь только так: Путин подписал важный для Приморья закон

Подписан закон о пересмотре порядка предоставления государственных и муниципальных земельных участков на территории свободного порта Владивосток, сообщают «Вести:Приморье».

Президент подписал Федеральный закон «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с изменением порядка предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, резидентам свободного порта Владивосток».

Федеральный закон принят Государственной Думой 30 сентября 2020 года и одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года, отмечает kremlin.ru.

Федеральным законом пересматривается порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории свободного порта Владивосток.

С этой целью признаются утратившими силу положения Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О свободном порте Владивосток», которыми предусматривается предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории свободного порта Владивосток резидентам свободного порта Владивосток в аренду без проведения торгов.

Из Федерального закона следует, что указанные земельные участки должны предоставляться резидентам свободного порта Владивосток на торгах в соответствии с требованиями земельного законодательства Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]