Льготы по аренде участков для резидентов порта Владивосток отменены Госдумой

Как сообщают в кабмине, большая часть резидентов свободного порта Владивосток приобретает этот статус исключительно с целью получения земельных участков в аренду в обход процедуры аукциона, сообщают «Вести:Приморье».

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену порядка, при котором земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются резидентам свободного порта Владивосток в аренду без проведения торгов. Документ был инициирован правительством РФ, отмечает ТАСС.

Сейчас договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в случае предоставления земельного участка резиденту свободного порта Владивосток на территории свободного порта Владивосток заключается без проведения торгов.

"Складывающаяся правоприменительная практика свидетельствует о наличии существенных затруднений и злоупотреблений при предоставлении земельных участков резидентам свободного порта Владивосток в аренду без проведения торгов, что влечет возникновение конфликта частных интересов и публичных интересов муниципального образования и местного населения, высокую социальную напряженность и негативно влияет на инвестиционный климат свободного порта Владивосток в целом", - говорится в пояснительной записке.

Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что большая часть резидентов свободного порта Владивосток приобретает этот статус исключительно с целью получения земельных участков в аренду в обход процедуры аукциона, указывают в кабмине. В связи с этим законопроектом предлагается исключить из Земельного кодекса РФ положения о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, резидентам свободного порта Владивосток в аренду без проведения торгов.

С учетом того, что правовой режим свободного порта Владивосток как специальный режим осуществления предпринимательской деятельности предполагает, прежде всего, предоставление льгот по налогам и страховым взносам и применение режима свободной таможенной зоны, отсутствие преференций в части предоставления земельных участков концептуально не противоречит сути правового режима "свободного порта", считают в кабмине.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]